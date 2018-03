Viele Jahre ging es bergab, dann stand Venezuela einige Zeit am Rande des Abgrunds, und nun ist das Land mit den größten Erdölreserven der Welt im freien Fall in diesen Abgrund. Eine schwere Rezession stürzt Venezuela in die Armut, die Staatskassen sind leer, es herrscht eine galoppierende Inflation.

