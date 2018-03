Erasmus in Spanien kann jeder. Und so weichen einige deutsche Studenten auf exotische Ziele aus. Eine der größten Herausforderungen wartet in Kuba.

Um den Kuba-Reisenden das Leben etwas leichter zu machen, ist es an der Universität Leipzig Tradition, dass die künftigen Austauschstudenten bei den höheren Semestern um Rat fragen. Und so schrieb auch Lehramtsstudentin Titia Lübke-Detring einen Kommilitonen an, der bereits von seinem Auslandssemester in Havanna zurückgekehrt war. Lübke-Detring freute sich auf Tipps, die ihre Vorfreude auf das Abenteuer steigern sollten. Doch die Antwort des Studenten ließ die 26-Jährige aufschrecken. Auf Kuba sei alles "total schwierig", berichtete der Leipziger, die Universität sei wie die Stadt marode, die kubanischen Mitstreiter merkwürdig. Kurzum der Aufenthalt dort sei "Horror" gewesen.

Titia Lübke-Detring kam kurz ins Grübeln, blieb aber bei ihrer Entscheidung: auf nach Kuba, auf an die Universidad de la Habana. "Das Land ist ein Mythos, etwas ganz Besonderes. Ich war einfach neugierig", so die Studentin. So viel sei schon jetzt verraten: Sie hat ihren Entschluss nicht bereut.

Havanna, im März diesen Jahres: Das Semester hat gerade wieder angefangen, auf der "Escalinata", den Treppen vor dem Hauptgebäude mit den vier frontalen Säulen, sitzen die Studenten in der Sonne und diskutieren über ihre Aufzeichnungen. Der Hauptcampus liegt im Zentrum Havannas, unweit des legendären Hotel Nacional und fußläufig zur berühmten Uferpromenade, dem Malecón. Das Stadtbild ist dennoch für viele Neuankömmlinge ein Schock: von den Häuserfassaden bröckelt der Putz, auf den Straßen fahren klapprige VW-Käfer und Ladas und pusten Abgase in die Luft als gäbe es den Klimawandel nicht.

Die Universität aber bildet zunächst einen Kontrast: So abgenutzt die Treppenstufen sind, so ordentlich präsentieren sich die Gebäude. Und wer die Stufen hochläuft, und durch den imposanten Eindruck des Hauptflügels läuft, blickt auf einen grünen Innenhof mit Bänken. Hier sitzt Maja Kliem, Soziologiestudentin aus Leipzig. Von August 2016 bis Juli 2017 hat sie ein Auslandsjahr in Havanna verbracht. Es hat ihr so gut gefallen, dass sie nun für vier Wochen zu Besuch zurück ist. "Es braucht Zeit, bis man sich an den Alltag hier gewöhnt hat", sagt sie rückblickend. "Aber wenn man sich erst einmal auf Kuba eingelassen hat, und mit den Leuten in Kontakt kommt, kann man hier eine tolle und einmalige Zeit erleben."

Kliem schnappt sich ihren Stoffbeutel und führt über das Gelände - hin zur soziologischen Fakultät. Hier hat die Deutsche über ein Jahr insgesamt sieben Kurse belegt: fünf verschiedene Geschichtsseminare, einen Religionskurs, eine Soziologieeinheit. "Der Unterricht ist sehr verschult und die Klassen klein", sagt Kliem und öffnet die Tür zu einem ihrer früheren Kursräume. Der Blick fällt auf einen wilden Mix aus schwarzen und braunen Stühlen mit Mini-Ablage. Einige Plätze sind aus Holz, einige aus Stahl, gemein haben sie, dass sie mit Kratzern und Macken übersät sind. An der Wand hängt eine grüne Kreidetafel. "Computer oder Beamer gibt es in den Kursräumen nicht", ...

