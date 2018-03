2017 steigt der Umsatz von Sto um 3,8 Prozent auf 1,28 Milliarden Euro an. Erwartet hatte die Gesellschaft ein Plus von 3 Prozent. Weitere Zahlen wird das Unternehmen am 27. April publizieren. Eine Aussage gibt es aber schon zur Dividende. Diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...