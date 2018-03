Mainz (ots) -



Jonas Wuttke gewinnt mit seinem Video "Bad Ideas - Was bedeutet Erfolg?" den Cash & Quote Award des Monats März. Er erhält ein Preisgeld von 2000 Euro, sein Video wird außerdem in diesem Sommer auf dem Sendeplatz des Kleinen Fernsehspiels im ZDF ausgestrahlt. Über die Vorauswahl der fünf besten Videos entschied die Jury, die aus der ZDF-Redaktion Das kleine Fernsehspiel, der ZDF-Redaktion der Thriller-Serie "Bad Banks" sowie der "European Web Video Academy" bestand.



Am heutigen Freitag, 30. März 2018, startet - zusammen mit der ZDF-Redaktion der Kindernachrichten-Sendung "logo!", die täglich bei KiKA läuft - der nächste Cash & Quote Award. Unter dem Motto "Happy End - deine Idee für logo!" werden Alternativen zum "Wettertier" gesucht - seit langer Zeit eine feste Marke bei "logo!": Damit Kinder nicht mit schlechten oder traurigen Nachrichten aus der Sendung verabschiedet werden, erzählen Tiere nach dem Wetter noch einen Witz.



Eingereicht werden kann wie immer in jeder Form: egal ob gefilmte Szene, Animation oder Pitch vor der Kamera. Bis Donnerstag, 19. April 2018, können alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihre Videos über https://talents.zdf.de hochladen.



