Künstliche Intelligenz produziert jetzt bessere E-Mail-Kampagnen als jeder Mensch.



Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) - E-Mail-Automatisierungs-SaaS-Unternehmen Triggmine plant die Erweiterung seines adaptiven E-Mail-Marketing-Tools durch Blockchain-fähige intelligente Verträge und ein KI-basiertes neurales Netz. Die neuen Funktionen sind Teil einer Initiative zur Expansion des intuitivsten im Handel erhältlichen KI-Tools für kleine und mittlere Betriebe.



KI macht es möglich



Triggmine ist ein KI-basiertes E-Mail-Marketing-Tool, das von den meisten gängigen E-Commerce-Plattformen unterstützt wird.



Mithilfe der von der künstlichen Intelligenz gesammelten und automatisch segmentierten großen Datenmengen werden E-Mails spezifisch an den Empfänger angepasst, sodass die Inhalte relevanter, gezielter und zeitgerechter sind und genau den richtigen Aufruf zum Handeln enthalten. Dank dieser Innovationen können E-Commerce-Unternehmer jetzt die folgenden Methoden zur Verbesserung von Interaktion und Engagement mit ihren Kunden nutzen:



Mikropersonalisierung: Vorausschauende Vorschläge von der KI schaffen eine ganz gezielte Botschaft, vom Betreff über die Inhalte und Grafiken bis hin zum Aufruf zum Handeln.



Optimaler Sendezeitpunkt: Die KI kalkuliert den besten Sendezeitpunkt für E-Mails anhand des Online-Aktivitätsverlaufs und Standorts jedes Kunden.



Leistung garantiert: Auf Blockchain basierende intelligente Verträge umfassen alle vom E-Commerce-Unternehmer gewählten Maßnahmen. Sobald die Bedingungen des intelligenten Vertrags erfüllt sind, bezahlt der Geschäftsinhaber Triggmine für die Konversion.



Ed Wiley, KI-Experte und Berater von Triggmine (http://triggmine.com/), meint dazu: "KI ist die geheime Zutat in Ihrer Marketingstrategie. Im Gegensatz zu den meisten herkömmlichen E-Mail-Marketinglösungen ist die Einrichtung und Verwendung von KI-Tools ganz einfach. Sie sind ein Segen für Unternehmer, die unter Geld- und Zeitdruck stehen."



Damit E-Commerce-Unternehmer noch mehr Nutzen aus der Anwendung von KI-Tools ziehen können, führte Triggmine (http://triggmine.io/)Token Sale zur Erweiterung seiner KI-Plattform ein.



