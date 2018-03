Der US-Präsident überrascht mit der Ankündigung, die US-Truppen in Syrien abzuziehen. Andere sollen sich nun um den Konflikt kümmern.

US-Präsident Donald Trump friert einem Medienbericht zufolge mehr als 200 Millionen Dollar eines Hilfsfonds für den Wiederaufbau in Syrien ein. Er habe sich dazu entschlossen, nachdem er einen Bericht gelesen haben, wonach unlängst zusätzlich 200 Millionen Dollar an Hilfe genehmigt worden seien, schrieb das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. Diese Summe war im Februar in Kuwait vom damaligen US-Außenminister Rex Tillerson bei einem Treffen der internationalen Anti-IS-Allianz zugesichert worden.

Die Entscheidung Trumps, die Mittel einzufrieren, stehe in Einklang mit seiner Erklärung, dass die USA aus Syrien abziehen würden, berichtete das WSJ. Trump hatte am Donnerstag in einer Rede zum Thema Infrastruktur in Richfield im US-Bundesstaat Ohio überraschend erklärt, die Truppen würden "sehr bald" abgezogen. "Übrigens, ...

