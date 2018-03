Die Digitalisten prophezeien uns die Erlösung von allen Übeln. Ihr Götze ist eine künstliche Intelligenz, die Überwindung des Menschen. Eine Abrechnung mit den Heilsingenieuren.

An BlessU-2 kam während des Luther-Jubiläums 2017 in Wittenberg keiner vorbei. Der siebensprachige Segensroboter der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau offerierte Passanten Anteile an göttlicher Kraft und Gnade, mit männlicher oder weiblicher Stimme - und aus seinen Handflächen ergoss sich dabei strahlendes Licht über die Reformationsfreunde. Immerhin, die Gläubigen hatten eine Wahl.

Sie konnten BlessU-2 als ironische Antwort der Institution Kirche auf den Priestermangel verstehen. Als Reinkarnationskarikatur von Steve Jobs, der seine Apple-Produkte wie Hostien, im Modus der Offenbarung zu präsentieren pflegte. Oder aber schon als die Maschine, die selbst die frohe Botschaft ist: Mein Reich komme. Mein Wille geschehe.

Wie man weiß, versuchen sich die Digitalevangelikalen im Silicon Valley tatsächlich an der Schöpfung - an der Erfindung einer Ultraintelligenz, die die leidensreiche Ära der Menschen beendet. Ein solcher Supercomputer wäre dem Vernunftzugriff des falliblen homo sapiens entzogen; seine übermenschlichen Fähigkeiten könnten nur noch von ihm selbst begriffen werden.

Wobei es fast schon rührend ist, wie beseelt die Religionsgründer die technologische Entseelung der Welt herbeisehnen, den "Bruch in der Struktur der Geschichte der Menschheit", so Google-Futurist Ray Kurzweil. Und für wie überfällig sie die Vertreibung des Menschen aus dem Paradies seiner Wahnvorstellung halten, die Krone der Schöpfung zu sein: "Wenn Fortschritt von übermenschlicher Intelligenz vorangetrieben wird, wird dieser Fortschritt noch schneller ablaufen", so der Mathematiker Vernor Vinge. Erst wenn sich unser Werk als digitale Intelligenz zu sich selbst befreit hat, so das Credo der Informatikpriester, wenn das technische Mittel von allen humanen Zwecken gereinigt ist, wird unsere eschatologische Mission erfüllt sein. Dann endlich ist sie da, die "neue Zeit", die Vollendung der Schöpfung. Sie hat sich dem vormodernen Menschen vor 2000 Jahren in Gestalt Jesu angekündigt, welch ein Irrtum!

Nun aber zeichnet sich ihre tatsächliche Ankunft ab, in unserem wunderreichen Hoffen, Denken und Tun: "Die Mission, die ich für euch ausgegeben habe, braucht noch eine Weile", sagt Google-Gründer Larry Page: "Bis die künstliche Intelligenz vollendet ist." Konkret gesprochen, handelt es sich bei dem Heilsversprechen der Valley-Propheten um das Paradies auf Erden, jeder weiß es: um eine komfortable, saubere, berechenbare Welt ohne Arbeit und Anstrengung. In Neu-Eden produzieren Fabriken von alleine, was wir benötigen, fahren Autos selbst - und die Menschen wohnen in ausgedruckten Häusern, die mehr über sie wissen als sie selbst, umgeben von einer vernetzten Dingwelt, die sie nach Augenblicksbedarf bekocht, beheizt und behütet.

Aber was heißt schon Mensch? So wie einst Gott sich in Adam gefiel, so wird auch der Mensch am Ende der Geschichte nur noch ein Widerschein seiner intelligenten All-Substanz sein: als homo deus aufgefahren in den Himmel, wo er sitzt zur Rechten des Dataismus, der allmächtigen Singularität, erlöst von den Qualen der Selbsterkenntnis, des Gewissens, der Seele.

Bis es so weit ist, bewirken die Neuschöpfergötter allerlei Optimierungswunder. Die Bioingenieure einerseits arbeiten an der Verbesserung unserer genetischen Ausstattung und an der Abschaffung der Medizin: Ihnen geht es nicht mehr in erster Linie um die Therapie von Krankheiten, ...

