Viel spricht dafür, dass Trump das Iran-Abkommen im Mai aufkündigen wird. Damit stellt er den Zusammenhalt des Westens auf die Probe.

Im Mai ist es wieder soweit. US-Präsident Donald Trump muss entscheiden, ob er bestimmte Strafmaßnahmen gegen den Iran weiter aussetzt. So will es das internationale Abkommen zur Eindämmung von Teherans Atomprogramm, das USA, Frankreich, Großbritannien, Russland, China und Deutschland im Jahr 2015 mit dem Iran geschlossen haben. Tut Trump es nicht, fällt der Vertrag in sich zusammen.

Vieles spricht dafür, dass es genau so kommt. Die jüngsten Personalwechsel im nationalen Sicherheitsteam des Präsidenten hat die Gegner des Abkommens gestärkt. Im Außenministerium in Foggy Bottom sitzt demnächst nicht mehr der moderate Rex Tillerson, sondern Noch-CIA-Chef Mike Pompeo. Und im Westflügel des Weißen Hauses ersetzt Anfang April Scharfmacher John Bolton den bisherigen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster.

Pompeo und Bolton sind sich sicherheitspolitisch nicht in allen Fragen einig, das Iran-Abkommen halten sie jedoch beide für einen Fehler. "Was Amerika unter seinem neuen Präsidenten tun sollte, ist, den Iranern erklären, dass das Abkommen nicht mehr gilt", so der künftige Außenminister in der Vergangenheit. Und Bolton wirbt schon seit mehr als einem Jahrzehnt für einen Regimewechsel in Teheran. Ein Abkommen mit den Mullahs passt da nicht ins Weltbild.

Trump kann dieser Sichtweise viel abgewinnen. In vielen inhaltlichen Fragen mag der US-Präsident unberechenbar sein - doch seine Skepsis gegenüber dem Iran und seine Ablehnung des Atomabkommens zieht sich wie eine gerade Linie durch seine politische Karriere. Schon im Wahlkampf ließ er daran keinen Zweifel - und auch im Amt wackelte er in dieser Frage nie.

Seinem bisherigen Sicherheitsteam gelang es deshalb auch nur mit Mühe, den Präsidenten davon abzuhalten, den Vertrag mit den Mullahs schon früher zu kündigen. Trump machte immer wieder seine Unzufriedenheit mit dem Abkommen deutlich, im vergangenen Jahr weigerte er sich dann auch, den Deal zu zertifizieren - ein Schritt, der aufgrund der komplexen Genese des Vertrags in den USA regelmäßig nötig ist.

Dabei hält sich der Iran internationalen Beobachtern zufolge an die Vorgaben des Abkommens. Doch Trump reichte das nicht. Teheran verstoße gegen den "Geist" ...

