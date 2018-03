Der Iran hat entschieden, die Messenger-App "Telegram" zu sperren. Sie soll "durch einen lokalen Dienst ersetzt werden", so der Sicherheitsausschuss.

Der Iran will nach Angaben eines Abgeordneten die im Land beliebte und viel genutzte Kommunikations-App Telegram sperren. "Es wurde auf höchster politischer Ebene entschieden, dass Telegram demnächst abgeschafft und durch einen lokalen Dienst ersetzt wird", sagte der Leiter des Sicherheitsausschusses im Parlament, Alaeddin Borudscherdi, am Samstag. Das Thema sei "aus Sicht der nationalen Sicherheit" für das Land enorm wichtig, da Telegram bei den jüngsten politischen Krisen "eine destruktive Rolle" gespielt habe, so der Abgeordnete nach Angaben der Nachrichtenagentur Mehr.

Bei den regimekritischen Unruhen zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...