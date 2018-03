Nordkorea soll auch an kommenden Olympischen Spielen teilnehmen, sagt der IOC. Politische Konflikte könnten sich dadurch weiter entspannen.

Nordkorea soll trotz der politischen Isolation des Landes auch an den nächsten Olympischen Spielen teilnehmen. Das sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC), Thomas Bach, am Samstag nach einem Treffen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un. Es sei ein konstruktives Gespräch gewesen, so Bach nach seiner Rückkehr aus ...

