Liebe Leser,

Alibaba hat eine zermürbende Woche hinter sich. Letztlich geht es weder Auf noch Ab, so die Meinung von Analysten, die auf ein Wochenergebnis in Höhe von -2 % hinweisen. Chartanalysten mahnen zur Geduld und sehen deutliche Chancen für einen Ausbruch nach oben - und sogar möglicherweise ein neues Allzeithoch. Denn: Die Aktie hat derzeit aus charttechnischer Sicht sehr langfristig den Aufwärtstrend erreicht. Auf Basis der kurzfristigen Sicht indes ist die Aktie eher in einem ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...