Liebe Leser,

die Deutsche Telekom hat eine aufregende Woche hinter sich. Die Aktie schaffte vollkommen gegen den Trend am Markt ein Plus von mehr als 2,9 %. Dies ist erfreulich, so die Meinung von Chartanalysten. Damit eröffnen sich nun Chancen auf die Rückkehr in einen starken Aufwärtstrend, heißt es. Denn der Wert ist noch nicht aus dem Gröbsten raus… Im Detail: Die Aktie hat im ersten Quartal 2018 immerhin noch 10 % verloren. Dies ist allerdings marktkonform, insofern liegt kein besonders ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...