Gottfried Heller sagt, je länger man in Aktien anlegt, desto geringer wird das Risiko. Diese und andere Weisheiten schreibt er in seinem neuen Buch.

Eigentlich könnte Gottfried Heller ganz entspannt seinen Ruhestand genießen. Seine Anteile an der Vermögensverwaltung Fiduka, die er einst mit dem legendären Börsenaltmeister André Kostolany gegründet hatte, hat er längst an seine Mitarbeiter abgegeben.

Doch auch mit über 80 treibt ihn seine große Leidenschaft, die Börse, noch immer um. Regelmäßig tritt er auf Börsentagen auf und trommelt für eine bessere Aktienkultur. Er schreibt Kolumnen und Kommentare, pflegt eine eigene Homepage samt regelmäßigem Newsletter. Und er hat wieder ein Buch geschrieben.

"Die Revolution der Geldanlage. Wie Sie mit einfachen Methoden erfolgreich investieren" ist - wenig überraschend - ein flammendes Plädoyer für die Aktie. Hellers Argumente für diese Anlageform sind nicht neu, aber deshalb nicht weniger treffend und wichtig.

Das Wichtigste: Aktien sind die renditestärkste Anlage überhaupt, wenn Anleger langfristig investieren, ihr Engagement breit streuen - Heller ist großer Fan von börsengehandelten Indexfonds (ETFs), die einen Index wie den Dax eins zu eins abbilden - und in turbulenten Zeiten nicht die Nerven verlieren. Wer langfristig anlegt, kann Crashs locker aussitzen, so Heller.

In seinem Buch erinnert er sich an den Absturz des amerikanischen Dow Jones am 19. Oktober 1987. Wie "ein Blitz aus heiterem Himmel" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...