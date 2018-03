(In der um 10:38 Uhr gelaufenen Meldung muss die Überschrift korrekt heißen: Altmaier will bis Sommer Kompromiss (NICHT: Handelsabkommen) mit den USA - Magazin. Es folgt eine korrigierte Fassung.)

Altmaier will bis Sommer Kompromiss mit den USA - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Im Handelskonflikt mit den USA sucht Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier nach einer schnellen Einigung. "Ich bin zuversichtlich, dass die EU und die USA bis zum Sommer zu einem vernünftigen Kompromiss finden können", sagte Altmaier im Gespräch mit dem Spiegel. Man sei sich mit der US-Administration einig, gemeinsam gegen Überkapazitäten auf dem weltweiten Stahlmarkt vorzugehen, die ihren Ausgangspunkt auch in China hätten. "Wir suchen nach einer einheitlichen Linie im Kampf gegen Dumpingpreise und den Diebstahl geistigen Eigentums. Und wir wollen Lösungen finden, die mit internationalen Handelsregeln vereinbar sind", so Altmaier.

Eine Neuauflage der Verhandlungen um das transatlantische Freihandelsabkommen TTIP hält der Bundeswirtschaftsminister für "unrealistisch". Er wolle allerdings auf US-Präsident Donald Trump zugehen, der den Streit um die Exportüberschüsse Deutschlands mit den Militärausgaben verbinde. Altmaier fühle sich dem Ziel der Bundesregierung verpflichtet, das Verteidigungsbudget in Richtung von zwei Prozent des Bruttosozialproduktes zu erhöhen. "Ich habe meinen Gesprächspartnern in Washington zugesichert, dass ich mich auch als Wirtschaftsminister für dieses Ziel einsetzen werde", so Altmaier.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2018 09:41 ET (13:41 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.