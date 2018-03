Liebe Leser,

der Iran wird Wege finden, mit strengeren Sanktionen klar zu kommen, sollten diese in Kraft treten. Eine Möglichkeit wäre, das Öl einfach an mehr Abnehmer zu verteilen oder es anderweitig zu nutzen.

Öl für die lokale Energiegewinnung

So hat der Iran in der Vergangenheit einfach den Anteil des Öls an der Energieproduktion erhöht, um somit Exportdefizite auszugleichen. Mit der Ernennung John Boltons zum nationalen Sicherheitsberater, einem strikten Gegner Irans ... (Benjamin Fitzgerald)

