Nach dem jüngsten Anschlag verschärft sich die Debatte um Terrorismusbekämpfung. In Frankreich befinden sich Tausende islamistische Gefährder.

In den letzten fünf Jahren hat es 78 Attentatsversuche im Zusammenhang mit islamistischem Terrorismus in Frankreich gegeben. 50 konnten verhindert werden, 17 sind fehlgeschlagen, aber elf wurden ausgeführt. 245 Tote und über 900 Verwundete sind die Bilanz. Das bislang letzte Attentat fand am 23. März dieses Jahres in Carcassonne und dem Vorort Trèbes statt, als der 27-jährige Radouane Lakdim auf Polizisten schoss, einen Autofahrer tötete und in einem Supermarkt einen Kunden und einen Angestellten sowie einen Offizier der Gendarmerie ermordete.

Am vergangenen Donnerstag wurde an den Mut und die Opferbereitschaft von Oberstleutnant Arnaud Beltrame mit einem Staatsakt im Hotel des Invalides in Paris erinnert. Er hatte sich freiwillig gegen eine Geisel austauschen lassen und in die Gewalt des Terroristen begeben. Fast drei Stunden hielt er sich in dem Supermarkt auf, versuchte offenbar, den Attentäter zu entwaffnen und wurde von diesem niedergestochen.

Wie nach jedem Anschlag fragen die Franzosen sich erneut, wie man mit Menschen umgehen soll, die laut Auskunft der Geheimdienste potentielle Gefährder sind, aber aktuell erkennbar weder eine Straftat planen noch gar bereits an der Ausführung sind. Lakdim hatte eine sogenannte "Fiche S", eine Akte des Inlandsgeheimdienstes, auf denen unterschiedliche Gefährdungen vermerkt sind, die von den betreffenden Personen ausgehen können. Dabei kann es sich um politische, islamistische oder auch um gewöhnliche kriminelle Verdächtige handeln. Rund 11.000 solcher Akten soll es für potenzielle islamistische Straftäter in Frankreich geben.

Nach dem Anschlag in Carcassonne kamen aus verschiedenen politischen Kreisen erneut Forderungen hoch, man müsse Gesetze verschärfen und Personen, die eventuell einen Anschlag begehen könnten, bereits vorbeugend in Haft nehmen. "Die islamistische Ansteckung muss ausradiert werden", tönte Laurent Wauquiez, Parteichef der konservativen "Republikaner", und verlangte die "Administrativhaft für die gefährlichsten Verdächtigen." Wie er feststellen will, wer die Gefährlichsten sind, verriet Wauquiez nicht.

Nicht nur die extreme Rechte, sondern auch manche gemäßigte Konservative und sogar Persönlichkeiten wie der frühere sozialistische Premierminister Manuel Valls, der heute zur Fraktion von "La Republique ...

