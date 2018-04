der DAX schloss zum vorzeitigen Ende der 13. Kalenderwoche bei 12097 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 11886 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen und feiertagsbedingt um den Freitag verkürzten Handelswoche vom 26. bis 29. März um 211 Zähler oder 1,8 Prozent höher. Dagegen tendierte der DAX im März um 2,7 Prozent nach unten. Auch das erste Quartal des laufenden Jahres verlief so gar nicht zur Zufriedenheit der Anleger. Der Index gab von Anfang Januar bis Ende März um mehr als sechs Prozent nach.

Langes Wochenende

Nach einem enttäuschenden ersten Jahresviertel verabschiedete sich der deutsche Aktienmarkt am Gründonnerstag wenigstens mit einem deutlichen Tagesplus von 1,3 Prozent ins lange Wochenende über Ostern. Der Handel lief dabei im Gegensatz zu den vorherigen Tagen in moderaten Bahnen ab. In Deutschland wurde am Freitag und wird am Montag nicht gehandelt. Die neue Woche und der April beginnen an der Börse hierzulande somit erst am Dienstag. Vor dem Wochenende zogen die teils deutlichen Kursgewinne der Automobilwerte den Index nach oben.

Dagegen büßte die Aktie von Linde entgegen der allgemeinen Tendenz ein, nachdem erneut Zweifel an einer Genehmigung der Praxair-Fusion durch die Kartellbehörden aufgekommen waren. Seit letzten Donnerstag zählt die Aktie von RIB Software zu den großen Verlierern am hiesigen Markt. Nachdem sie an diesem Donnerstag um 16 Prozent abstürzte, summierten sich die Verluste seitdem bereits auf ein Minus von 44 Prozent. Grund war eine überraschende Kapitalerhöhung. Infolgedessen beklagen Investoren einen herben Vertrauensverlust zum Unternehmen.

DAX dreht auf long

Der DAX legte am Freitag wie erwartet zu. Dabei schloss der Index nur noch knapp unter 12100 Punkten. Darüber würde sich die Lage für den DAX kurzfristig auf long entspannen. Eine weitere Marke wäre bei etwa 12230 Punkten zu finden. Über 12600 Punkten würde der Index auch offiziell den Richtungswechsel auf long vollziehen. Dann wäre die aktuelle Korrektur wohl vom Tisch und in Folge ansteigende Kursen bis über 13000 Punkte möglich, meint Börse Daily INSIGHT, der Newsletter zur täglichen DAX-Analyse mit zwei Ausgaben pro Handelstag.

