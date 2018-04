Aus Komfortzonen werden keine Führungskräfte geboren - im digitalen Wandel erst recht nicht. Was jetzt zu tun ist, wenn Sie erfolgreich Ihre Karriere boosten wollen.

Sabine Mueller, CEO von DHL Consulting, engagiert sich leidenschaftlich für die Förderung von Gender-Balance in der Führungsebene. Für unser Businessnetzwerk Leader.In hat die erfolgreiche Top-Managerin diesen Gastbeitrag geschrieben.

In Zeiten, in der digitale Transformation alle Branchen nicht nur beeinflusst, sondern auf den Kopf stellt, erweisen sich Komfortzonen als Problem. Mein Rat an alle Frauen mit Führungsambitionen gilt deshalb jetzt mehr denn je: Zeigt Euren Mut, verlasst die Komfortzonen!Die Logistikbranche ist dynamisch und aufregend und ich nenne sie seit zwei Jahrzehnten mein Zuhause. Derzeit befinden wir uns allerdings in einem grundlegenden Wandel: Big Data, künstliche Intelligenz, Robotik, Drohnen und Game-Changer wie die Blockchain-Technologie treiben die Logistik an, sich konstant weiter zu entwickeln und immer wieder neu zu erfinden.

In diesem Umfeld flexibel zu bleiben und agil zu handeln ist wichtig für alle Marktakteure. Unternehmenslenker, das ist meine Meinung, dürfen sich deshalb nicht nur den neuen Begebenheiten anpassen, sondern müssen richtungsweisend agieren.

Doch engagiert und authentisch als digitales Vorbild voranzuschreiten ist leichter gesagt als getan. Zunächst bedeutet das, den von der Digitalisierung ausgelösten Paradigmenwechsel zu verstehen und anzunehmen, auch wenn das in vielen bestehenden Strukturen zu Beginn vielleicht schwerfällt. Meiner Erfahrung nach ist das jedoch genau der richtige Weg: Hätte ich mich nicht immer wieder selbst dazu angetrieben, meine Komfortzone zu verlassen und neue Perspektiven einzunehmen, wäre ich nicht die, die ich heute bin.

Zu viel Komfort, zu wenig weibliche Führungskräfte

Die Bereitschaft, gegebene Verhaltens- und Denkweisen in Frage zu stellen, hat also einen wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass ich heute ein Unternehmen leite - davon bin ich überzeugt. Ich befinde mich als eine führende Frau in Deutschland aber nach wie vor in der Minderheit.

Zwar hat sich in den letzten 20 Jahren die Diversität in den verschiedenen Bereichen, die ich durchlaufen habe, deutlich verbessert. In der Führungsebene sind Frauen aber immer noch stark unterrepräsentiert. Ich würde mich freuen, wenn mein Werdegang und Engagement mehr Frauen mit Leitungsmotivation dazu inspiriert, ihre Karriereentwicklung ...

