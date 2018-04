Mit sechs Billionen Dollar verwalteten Vermögens könnte Blackrock vielen Aktiengesellschaften reinregieren. Das tut die Fondsgesellschaft aber nicht. Ökonomen glauben den Grund dafür zu kennen.

Als Börsen-Aufsichtsratschef Joachim Faber in seiner Neujahrsansprache Partnern für das kritische Feedback in einem schwierigen Jahr dankte, erwähnte er dabei auch Blackrocks Deutschland-Botschafter Friedrich Merz. Der ehemalige CDU-Politiker saß an der Ehrentafel. Mit den angesprochenen Schwierigkeiten meinte Faber die geplatzte Fusion mit der Londoner Börse, an der Blackrock ebenfalls beteiligt ist, und den Rückzug von Börsenchef Carsten Kengeter, der wegen eines umstrittenen Deals mit Aktien des eigenen Unternehmens gehen musste.

Ein Jahr zuvor hatte sogar Blackrock-Chef Laurence D. Fink persönlich die Neujahrsrede bei der Börse gehalten. Gut vorstellbar also, dass Vorstände und Aufsichtsräte auch hinter den Kulissen auf Blackrock hören. Nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...