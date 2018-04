Am 5. April 2018 findet die Hauptversammlung der Daimler AG (WKN: 710000) statt. Lohnt sich vorher noch ein Einstieg?

Die Dividende

Wenn die Hauptversammlung dies bestätigt, was zu erwarten ist, werden dann 3,65 Euro pro Aktie ausgeschüttet. Beim derzeitigen Kurs der Aktie (27.03.2018) von knapp 67 Euro entspräche das einer Rendite von 5,4 %. Nicht übel!



Die Ausschüttungsquote liegt dabei bei rund 40 %, was ich für einen akzeptablen Wert halte. Somit bleiben immerhin rund 60 % des Nettoergebnisses in der Hand des Unternehmens und können für zukünftige Investitionen verwendet werden.



Zudem bleibt Luft nach oben um den seit 2010 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...