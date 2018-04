Verbund über das leistungsstärkste Wasserkraftwerk Österreichs >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Ballard Power Systems und Verbund vs.... » Conwert und Verbund vs. Zumtobel und... Verbund Mit 730 Megawatt ist die Malta Hauptstufe das leistungsstärkste Wasserkraftwerk Österreichs. Von 1971 bis 1977 in Rottau im Mölltal erbaut, ist die Kraftstation Teil der Kraftwerksgruppe Malta-Reißeck. Mit 4 Turbinen erzeugt das Pumpspeicherkraftwerk über 600.000 Megawattstunden Strom. Das VERBUND-Kraftwerk Malta Hauptstufe ist ein Pumpspeicherkraftwerk im Kärntner Mölltal. >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier EVN bietet Jobs >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum...

