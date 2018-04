Im EU-Vergleich hinkt Deutschland in Sachen Digitalisierung hinterher. Es hapert am Breitbandausbau und an der Digitalstrategie der Behörden.

Angesichts der Entwicklungen in anderen EU-Ländern fordert der Bund der Steuerzahler einen raschen Ausbau der digitalen Verwaltung. "Die Steuererklärung und die Bearbeitung dauern viel zu lange", sagte Präsident Reiner Holznagel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Was die Verwaltung anbelangt, sind wir mehr als offline."

So sei immer noch ein persönliches Erscheinen notwendig, zum Beispiel bei Ummeldungen. Da seien einige baltische Staaten und Österreich bereits viel weiter und effizienter. Die neue Bundesregierung von Union und SPD hat sich zum Ziel gesetzt, dass bisherige Behördengänge verstärkt über das Internet abgewickelt werden können. Zudem soll durch eine bessere Verknüpfung von Daten erreicht werden, dass die Bürger zum Beispiel mit vorausgefüllten Steuererklärungen, die Daten der Vorjahre bereits enthalten, deutlich Zeit sparen können.

Holznagel betonte, bei der Digitalisierung gebe es bisher zu viele Schlagworte. "Hier will die Regierung ...

