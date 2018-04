München (ots) - - 5,4 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen - 7,8 Prozent Monatsmarktanteil bei den 14- bis 29-Jährigen - Vorabend-Soaps punkten online und on demand



Mit einer starken Daytime, erfolgreichen Doku-Soaps und Spielfilmen begeisterte RTL II im März seine Zuschauer.



Mit interessanten und abwechslungsreichen Doku-Soaps punktet RTL II an mehreren Abenden in der Woche beim TV-Publikum. "Die Reimanns - Ein außergewöhnliches Leben" und "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" erreichten im März am Montagabend bis zu 7,3 und 6,6 Prozent MA. Am Dienstag trat "Der Trödeltrupp" in Aktion und holte bis zu 6,3 Prozent MA. "Die Babystation - Jeden Tag ein kleines Wunder" (bis zu 6,9 Prozent MA) bewegt am Mittwoch die Zuschauer mit emotionalen Geschichten. Ganz neu am Mittwochabend lief "Wir bekommen Dein Baby - Promimütter helfen" mit bis zu 5,8 Prozent MA. Ebenfalls neu und erfolgreich im Programm am Donnerstag war "Extrem sauber - Putzteufel im Messie-Chaos" mit bis zu 6,8 Prozent MA.



In der werktäglichen Daytime erreichten die beiden Publikums-Favoriten "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" Spitzenwerte von 11,3 Prozent und 10,2 Prozent MA bzw. 26,0 Prozent und 19,8 Prozent bei den jungen Zuschauern (14-29). Ebenfalls gewohnt erfolgreich lief "Hilf mir - Jung, pleite, verzweifelt..." mit bis zu 9,2 Prozent und 18,3 Prozent (14-29) MA. Neue, frische Nachmittags-Formate wie "Workout - Muskeln, Schweiß und Liebe" und "Schwestern - Volle Dosis Liebe" erreichten bis zu 6,4 Prozent und 5,6 Prozent MA bzw. 10,6 und 11,5 Prozent MA 14-29. "Schwestern - Volle Dosis Liebe" entwickelte sich zum Hit bei TV NOW: Mit über eine Million Videoaufrufen liegt die Soap im Ranking der On-Demand-Formate auf dem dritten Platz hinter "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht".



Passend zum Start des neuen "Tomb Raider"-Kinofilms zeigte RTL II im März die Klassiker "Lara Croft: Tomb Raider - Die Wiege des Lebens" und "Lara Croft: Tomb Raider". Die Actionfilme mit Angelina Jolie in der Titelrolle holten starke 8,2 und 6,1 Prozent MA. Zum Osterfest konnte RTL II mit dem spannenden Spielfilm "Gladiator" (6,8 Prozent MA) beim Publikum landen.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt, 01.03.-31.03.2018, vorläufig gewichtet 28.03.- 31.03.2018. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Kommunikation Martin Blickhan 089 - 64185 6500 martin.blickhan@rtl2.de