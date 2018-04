Obwohl die Aktienmärkte weltweit in den letzten Wochen eine Korrektur erfahren haben, befinden sie sich immer noch inmitten einer großen Hausse. Dies war ein relativ langer allmählicher Kursanstieg, der nach der Finanzkrise begann.



Während des aktuellen Bullenlaufs haben die Indizes weltweit Rekordhöhen erreicht. Sie haben auch die Höchststände der dot.com-Blase in den späten 1990er-Jahren leicht übertroffen - könnte sich also die Geschichte wiederholen und in naher Zukunft eine Baisse einsetzen?

Wachstumspolitik

Ein Großteil des Kursanstiegs in der aktuellen Hausse ist auf die Konjunkturprogramme der Politik weltweit zurückzuführen. Die Zinsen haben in verschiedenen Industrieländern einen Tiefpunkt erreicht, während das Quantitative Easing zu einem ...

