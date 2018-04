Papst feiert Ostermesse und spendet Segen "Urbi et Orbi"Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert am Sonntag mit Zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom die Ostermesse. Anschließend spendet er von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen "Urbi et Orbi". Er gehört zu den bekanntesten Riten der römisch-katholischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...