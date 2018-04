China verschärft seine Internet-Zensur: Fortan sind nur noch VPN-Zugänge von staatlichen Anbietern legal. Vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen aus dem Ausland bereitet das Probleme.

Ab diesem Sonntag ist in China lediglich VPN-Software legal, die über einen staatlichen Anbieter lizensiert und zugelassen worden ist. Virtual Private Networks (VPN) bauen eine verschlüsselte Verbindung zu Servern auf und ermöglichen so freien Zugang zum Internet. In China, wo eine strenge Onlinezensur herrscht und wo Seiten wie Twitter und Facebook gesperrt sind, nutzen Millionen Bürger solche VPN-Tunnel. ...

