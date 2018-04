Droht Deutschland ein Datenskandal? Eine Tochter der Deutschen Post soll straßengenaue, personenbezogene Daten zu Wahlkampfzwecken an CDU und FDP verkauft haben. Jetzt reagiert der Konzern auf die Vorwürfe.

Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" soll eine 100-Prozent-Tochter der Deutschen Post im Bundeswahlkampf 2017 personenbezogene an CDU und FDP verkauft haben. Demnach verkaufe die Deutsche Post Direkt GmbH, eine Reklametochter, bereits seit 2005 solche Daten zu Wahlkampfzwecken.

CDU und FDP sollen einen fünfstelligen Betrag gezahlt und dafür straßengenaue Analysen erhalten haben. Gegenüber der "Bild am Sonntag" bestätigten die Parteien entsprechende Verträge, die Post wollte sich gegenüber der "Bild am Sonntag" nicht äußern, erklärte aber am Sonntag in einer offiziellen Mitteilung: "Die Behauptung, die Deutsche Post oder eine ihrer Tochterfirmen würden Daten ‚verhökern' trifft nicht zu."

Die Deutsche Post Direkt GmbH speichere und verarbeite zwar geschäftsmäßig personenbezogene Daten, heißt es weiter, halte dabei aber das Bundesdatenschutzgesetz ...

