Ausgewählte Analysten-Einstufungen im dpa-AFX-Nachrichtendienst der Woche vom 26. bis 29.03.2018

MONTAG

Metzler hebt Commerzbank auf 'Buy' - Ziel 13 Euro

FRANKFURT - Metzler hat Commerzbank nach dem jüngsten Kursrückgang von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel auf 13 Euro belassen. Die Strategie, Marktanteile im deutschen Privatkundengeschäft zu gewinnen, dürfte die Eigenkapitalrendite der Bank mittelfristig steigern, geht aus einer am Montag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Die Aktie erscheine derzeit niedrig bewertet.

Oddo BHF senkt Metro AG auf 'Neutral' und Ziel auf 16 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Oddo BHF hat Metro AG von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 20 auf 16 Euro gesenkt. Analyst Laurence Hofmann begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit seiner vorsichtigeren Haltung zum Russland-Geschäft des Lebensmittelhändlers. Er kürzte seine Gewinnschätzungen.

DZ Bank hebt Drägerwerk auf 'Halten' und fairen Wert auf 73 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat Drägerwerk nach Jahreszahlen von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft und den fairen Wert von 60 auf 73 Euro angehoben. Die Kennziffern seien besser als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Montag vorliegenden Studie. Der schwache Ausblick des Medizintechnik-Anbieters auf 2018 und 2019 sei im aktuellen Kurs bereits eingepreist.

DIENSTAG

Equinet startet Schaeffler mit 'Buy' - Ziel 14,30 Euro

FRANKFURT - Equinet hat Schaeffler mit "Buy" und einem Kursziel von 14,30 Euro in die Bewertung aufgenommen. Auf Basis seiner Schätzungen über die nächsten fünf Jahre rechne er mit einem allmählichen, aber bis 2040 vollständigen Zurückfahren des Verbrennungsmotorgeschäfts, schrieb Analyst Manuel Tanzer in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zwar werde dies zu erheblichem Margenschwund und beträchtlichen Schließungskosten führen. Dennoch kalkuliere er mit einem Unternehmenswert von 5,1 Milliarde Euro für das Altgeschäft. Hinzu komme der Wert für das Geschäft mit Ersatzteilen, für das sich erholende Industriegeschäft und für das vom Markt unterschätzte Geschäft mit der Elektromobiltität.

NordLB hebt Vossloh auf 'Kaufen' - Ziel runter auf 45 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat Vossloh wegen des aktuell deutlich reduzierten Bewertungsniveaus von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 60 auf 45 Euro gesenkt. Das zum Verkauf stehende Lokomotivengeschäft sollte künftig kaum noch belasten, während die verbleibenden Aktivitäten des Schienentechnikkonzerns an Dynamik gewinnen sollten, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie.

NordLB hebt VTG AG auf 'Kaufen' und Ziel auf 52 Euro

HANNOVER - Die NordLB hat VTG nach endgültigen Zahlen von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 43 auf 52 Euro angehoben. Der Schienenlogistikkonzern habe ein starkes Geschäftsjahr 2017 hinter sich gebracht und sei mit Schwung ins neue Jahr gestartet, schrieb Analyst Wolfgang Donie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er habe seine Schätzungen nun überarbeitet und die Nacco-Übernahme ab 2019 in sein Modell mit einbezogen.

MITTWOCH

Commerzbank senkt Gerresheimer auf 'Hold' und Ziel auf 68 Euro

FRANKFURT - Die Commerzbank hat Gerresheimer von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 77 auf 68 Euro gesenkt. Die Erholung des Spezialverpackungsherstellers verlaufe weniger kräftig als erwartet, schrieb Analyst Daniel Wendorff in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Deshalb habe er seine Umsatz- und Ergebnisprognosen (bereinigtes Ebitda) für das Geschäftsjahr 2017/18 reduziert.

Equinet senkt ElringKlinger auf 'Sell' und Ziel auf 10 Euro

FRANKFURT - Die Investmentbank Equinet hat ElringKlinger nach Jahreszahlen von "Reduce" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 12,40 auf 10,00 Euro gesenkt. Mit seinem Geschäftsbericht für 2017 habe der Autozulieferer auch einen enttäuschenden Ausblick auf 2018 geliefert, schrieb Analyst Tim Schuldt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognose (Ebit) für das laufende Jahr um 11 Prozent.

Kepler Cheuvreux hebt Freenet auf 'Hold' - Senkt Ziel auf 25 Euro

FRANKFURT - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat Freenet von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft, das Kursziel aber von 27 auf 25 Euro gesenkt. Der Mobilfunkanbieter kämpfe weiter mit strukturellen Herausforderungen, da das Kerngeschäft bestenfalls stabil bleiben dürfte, schrieb Analyst Martin Jungfleisch in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das TV-Segment biete allerdings eine Wachstumsoption und die günstige Bewertung sichere die Aktie nach unten ab.

DONNERSTAG

HSBC hebt BASF auf 'Buy' - Ziel 92 Euro

LONDON - Die britische Investmentbank HSBC hat BASF von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 85 auf 92 Euro angehoben. Die Gewinnerwartungen des Marktes an den Chemiekonzern seien recht moderat, schrieb Analyst Sriharsha Pappu in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Zudem untermauerten die Barmittelzuflüsse (Cashflows) seine positives Anlageurteil über die Aktie.

JPMorgan senkt Allianz SE auf 'Neutral' - Ziel 217 Euro

NEW YORK - Die US-Bank JPMorgan hat Allianz SE aus Bewertungsgründen von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 240 auf 217 Euro gesenkt. Branchenweit höchste Aktienrückkäufe seien der Hintergrund der überdurchschnittlichen Kursentwicklung gewesen, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Am 4.Mai dürfte das aktuelle Programm aber enden, und für das laufende Geschäftsjahr sei keine Neuauflage zu erwarten. Für die kommenden Jahre rechnet Huttner dann mit einem Volumen von jeweils einer Milliarde Euro statt bisher zwei Milliarden Euro. Die Münchener seien stärker fokussiert auf neue Deals.

DZ Bank hebt Jungheinrich auf 'Kaufen' - Fairer Wert 41 Euro

FRANKFURT - Die DZ Bank hat die Aktien von Jungheinrich nach dem Kursrutsch von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und ihren fairen Wert auf 41 Euro belassen. Das Momentum im Gabelstaplerbereich sollte 2018 vor allem in Europa hoch bleiben, schrieb Analyst Alexander Hauenstein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie.

/he

AXC0011 2018-04-01/14:16