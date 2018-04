Easyjet schaut kritisch auf den Markt. Die Billigairline will sich für schlechte Zeiten wappnen und ist an Sparten der Alitalia interessiert.

Der britische Billigflieger Easyjet rechnet mit einer anhaltenden Konsolidierung in der europäischen Branche und will davon profitieren. "Selbst in einem guten Umfeld werden schwache Airlines schwächer, starke Airlines können wachsen", sagte Easyjet-Chef Johan Lundgren in einem Interview der Schweizer "Sonntagszeitung". So seien ...

