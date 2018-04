Blick auf die Charts von DAX und Dow zum Start in das zweite Quartal

Original abrufbar unter Trading-Treff.de bezieht sich auf den DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900).

Das minimale Wochenminus von 0,03 Prozent täuscht im DAX über die Entwicklung innerhalb der Woche hinweg. Denn hierbei gab es durchaus sehr impulsive Bewegungen und vor allem zum Wochenstart eine sehr spannende Phase. Dies wurde letztlich mit der Frage aus der Vorwochenanalyse eingeleitet, ob die Jahrestiefs halten. Sie sehen an der Kursnotierung im DAX über 12.000 Punkten natürlich, dass diese gehalten haben. Was sich jedoch genau ereignete und wie man diese Voraussetzungen nun für die kommende Woche nutzen kann, erfahren Sie im Detail nun von mir.

Nach verpatztem Wochenstart kam die Erholung

Gleich zum Wochenstart probten die Bären im DAX einen erneuten Angriff und hatten zwischenzeitlich einen Punktgewinn auf ihrer Seite. Mit dem Bruch der Marke von 11.820 (Tief vom 23.03.) kam es umgehend zu neuem Druck auf den Deutschen Aktienmarkt. Dies entlud sich gleich am Montag nach GAP-close somit weiter und fand erst bei 10.726 Punkten wieder einen Halt. Diese Marke war nicht ganz zufällig von den Marktteilnehmern gewählt. Sie war vielmehr genau das Tief vom "Schwarzen Montag 2018" aus Anfang März. Das Chartbild dazu hatte ich in der Vorwoche eingestellt und als entsprechendes bärisches Ziel und Punkt für eine Gegenbewegung markiert (Rückblick Chart Vorwochenanalyse):

DAX Gegenbewegung neue Handelswoche bis 12.000

Diese Gegenbewegung trat auch umgehend ein und zeigte bereits am Dienstag Kurse über 12.000 Punkte. Ab diesem Moment kämpften die Bullen und Bären sehr heftig miteinander. 115 Punkte Tagesschwankung am Dienstag und 190 Punkte am Mittwoch drehten sich mehr oder weniger um den Angriff auf die runde Marke von 12.000 Punkten. Dabei waren auch immer wieder GAP-Trades möglich, welche ich beispielsweise auf meinem Facebook-Kanal zeitnah recherchierte und entsprechend teilte:

GAP-Trading im DAX möglich

Doch dort schien der DAX immer wieder gedeckelt zu sein:

DAX gedeckelt bei 12000

Erst am Donnerstag gelang dann der Peak, welcher die Wochenhochs hinter sich lassen konnte. Die Schwelle lag bei rund 12.040 Punkten als obere Begrenzung, wie Sie im Schaubild gerade sehen konnten. Darüber startete dann eine kleine Rallye zum Ausklang der schon verkürzten Handelswoche.

DAX Ausbruch über Wochenhochs

Hinzu kam sicher ein wenig "Window Dressing" nach dem sehr schwachen Quartal, welches ebenfalls am Donnerstagabend endete. Dabei muss man rückblickend folgende Werte noch einmal hervorheben.

