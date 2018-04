Lange hat die CSU für die Pkw-Maut gekämpft. Nun muss Verkehrsminister Andreas Scheuer die Pläne auf die Straße zu bringen. Doch es gibt Unwägbarkeiten.

Es gibt diese typischen Verkehrsminister-Termine. Vor Kurzem war Andreas Scheuer unterwegs, es ging um einen Spatenstich für die Elektrifizierung einer Bahnstrecke. "Wir setzen Euch unter Strom", meinte der 43-Jährige locker, auf knackige Formeln versteht er sich als früherer CSU-Generalsekretär. Dabei weiß er natürlich selbst, dass das neue Amt als Ressortchef nicht nur angenehm wird.

Es schwelen einige Altlasten von der Dieselkrise bis zum schleppenden Breitband-Ausbau. Dann ist da noch die Pkw-Maut. Und Scheuer lässt schon mal erkennen: Ganz fix und einfach geht es damit eher nicht.

Dass das Prestigeprojekt der CSU in der großen Koalition heikel ist, war von Anfang an klar. Vor einem Jahr brachte es Scheuers Vorgänger Alexander Dobrindt (CSU) aber doch über die letzte politische Hürde. Der Bundesrat gab am 31. März 2017 den Weg für ein Mautmodell frei, das nach einigen Änderungen den Segen der EU-Kommission bekam.

Seitdem steht die "Infrastrukturabgabe", die alle zahlen sollen, die aber nur Fahrer aus dem Ausland extra belastet, schwarz auf weiß im Gesetz. Kurz vor der Bundestagswahl schaffte Dobrindt auch noch erste Fakten und startete Ausschreibungen für den künftigen Systembetrieb.

Doch wann kommt sie nun auf die Straße? Dobrindt musste erleben, wie man sich mit Prophezeiungen verkalkulieren kann. "Am 1. Januar 2016 wird die ...

