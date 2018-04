Die Kandidaten haben den gleichen Namen, vertreten aber gegensätzliche Werte. Eine Mehrheit im Parlament wird keiner der beiden erhalten.

Costa Rica hat in einer Stichwahl am Ostersonntag einen neuen Präsidenten gewählt. Der evangelikale Aktivist Fabricio Alvarado (43) und der Kandidat der Regierungspartei PAC, Carlos Alvarado (38), die nicht verwandt sind, konkurrierten um das Amt des Staatschefs mit stark gegensätzlichen politischen Auffassungen. Rund 3,3 Millionen Costa Ricaner waren zur Wahl aufgerufen. Erste Hochrechnungen werden am frühen Montag erwartet.

Fabricio Alvarado ...

