Die Liste kündigte China bereits an. Die neuen Strafzölle auf Produkte wie Schweinefleisch und Obst sollen am Montag in Kraft treten.

Als Antwort auf Trumps Zölle hat China nun seinerseits Strafzölle auf US-Güter erhoben. Betroffen seien insgesamt 128 Produkte aus den Vereinigten Staaten, wie CNBC berichtet.

Die neuen Strafzölle sollen laut dem Sender, der sich auf das chinesische Finanzministerium beruft, am Montag in Kraft treten. Demnach wird der Zollsatz für Schweineprodukte ...

