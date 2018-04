FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

TO2 XFRA US8910921084 TORO CO DL1 0.162 EUR

4J7 XFRA CH0012684657 BOBST GROUP S.A. NA SF 1 2.206 EUR

XFRA XS1640840945 AG F.UMSATZF. 17/18FLRMTN