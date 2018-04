FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 02.04.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 03.04.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 02.04.2018. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 03.04.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4YF3 HSH NORDBANK MZC 8 15/25 0.000 %

XFRA DE000HSH4Z37 HSH NORDBANK DL MZ1 15/22 0.000 %

XFRA DE000HSH4L25 HSH NORDBANK MZC 17 13/20 0.001 %

UFM6 XFRA LU0049785362 UBS LUX STR.BAL. EO P-DIS 10.160 EUR

UFM8 XFRA LU0039343651 UBS LX STR.FX.IC.EO P-DIS 13.580 EUR

RK1H XFRA AT0000996681 RAIFF.-EURO-RENT R A ST. 2.000 EUR

RK11 XFRA AT0000936513 RAIFF.-OSTEUR.-AKT.RA ST. 2.370 EUR

RK1M XFRA AT0000859582 RAIFF.-GLOB.-RENT(R)A ST. 1.450 EUR

RK1J XFRA AT0000805486 RAIFF.-GLOBAL-RENT (R) T 0.646 EUR

RK1F XFRA AT0000805445 RAIFF.-EURO-RENT R T 0.616 EUR

FH6C XFRA AT0000662275 3 BANKEN OESTERREICH-FDS 1.800 EUR

DMRA XFRA DE000A1YDDY4 DEMIRE DT.MTS.RE WDL13/18 0.015 EUR

XFRA DE000HSH33N1 HSH NORDBANK MZC 13 12/18 0.000 %

XFRA DE000HSH5YL8 HSH NORDBANK MZC 7 16/19 0.000 %

QDI XFRA US74834L1008 QUEST DIAGNOSTICS DL-,01 0.406 EUR

NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.032 EUR

IV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.010 EUR

GU9 XFRA US4016171054 GUESS ? INC. DL-,01 0.183 EUR

CMS XFRA US2017231034 COMMERCIAL METALS DL-,01 0.097 EUR

CTP2 XFRA US20030N1019 COMCAST CORP. A DL-,01 0.154 EUR

B2X XFRA US1053682035 BRANDYWINE RLTY TR. SBI 0.146 EUR

TYB XFRA TRAISCTR91N2 TURKIYE IS BANKASI C TN 1 0.060 EUR

F5DB XFRA FR0011629344 FONCIERE REG 13-19 CV 0.371 EUR

3IB XFRA ID1000108509 INDO TAMBANGR.MEGA.RP 500 0.108 EUR

CTY XFRA HK0293001514 CATHAY PAC. AIRW. 0.005 EUR

HEH XFRA HK0006000050 POWER ASSETS HLDG.LTD. 0.620 EUR

I8T XFRA CH0023868554 IMPLENIA AG NA SF 1,02 1.697 EUR

ZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.119 EUR

AN9 XFRA CH0127480363 AUTONEUM HLDG NA SF-,05 5.514 EUR

XFRA DE000HSH4TN7 HSH NORDBANK VOBAGA 14/21 0.000 %

ZPRI XFRA IE00BQWJFQ70 SPDR MORN.MUL.-A.GL.INFR. 0.231 EUR

ISZN XFRA CH0273774791 INTERSHOP HLDG NAM. SF 10 18.664 EUR

6HA XFRA US41068X1000 HANN.ARM.SUS.INF.CA.DL-01 0.268 EUR

UIG3 XFRA DE000A2DTMN6 FRANKFURTER STIFT.FONDS R 1.040 EUR

XFRA XS0231958520 BCP FIN. 05/UND. FLR 0.000 %