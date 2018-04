In Mönchengladbach ist am frühen Montagmorgen eine 63 Jahre alte Frau bei einem Wohnungsbrand im Stadtteil Giesenkirchen ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, teilte die Polizei mit.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die 63-Jährige wurde bewusstlos in ihrer Wohnung vorgefunden. Reanimationsversuche durch die Rettungskräfte verliefen ohne Erfolg, sie verstarb noch vor Ort. Weitere Personen wurden nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur genauen Brand- und Todesursache auf.