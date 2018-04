Paris (awp/sda/afp) - Kunden von Air France müssen am 10. und 11. April erneut mit Flugausfällen und Verspätungen rechnen. Nach drei Streiktagen im Februar und März haben die Gewerkschaften Besatzungen und Bodenpersonal am Sonntag zum zweitägigen Ausstand aufgerufen. Zwei weitere Streiktage sind bereits am kommenden Dienstag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...