Die Biofrontera AG ist ein dermatologisches Spezialpharmaunternehmen, das seinen Hauptsitz in Leverkusen hat. Über das Unternehmen gibt es aktuell wenige Neuigkeiten, daher wird für den Verlauf der Aktie in der kommenden Woche, die Charttechnik besonders wichtig sein.Einzig positiv war im März, dass die Zulassung für die Tageslicht-PDT für Ameluz geklappt hat. Diese soll den Erstattungsstatus in Deutschland verbessern. Ameluz dient zur Behandlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...