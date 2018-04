Wie bereits vermutet hat Rocket Internet seine Anteile an Delivero Hero an Nasper verkauft. Nasper kaufte die Aktien von Delivero Hero für knapp 660 Millionen Euro. Trotzdem hält das Unternehmen aus Deutschland weiterhin 8,4 Prozent am Online-Bestelldienst-Service.Die Aktie dagegen befand sich letzte Woche im Auf und Ab. Es war kein wirklicher Trend zu erkennen. Am Donnerstag ging die Aktie nur minimal mit einem Minus von 0,4 Prozent und einem Kurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...