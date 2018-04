Die Nachfrage im Verpackungssektor steigt weiter an, dies wird auch dem Unternehmen Heidelberger Druck gefallen. Deshalb scheint auch die Aktie des Unternehmens aus Heidelberg aktuell sehr gefragt zu sein, was sich auch im Aktienkurs wiederspiegelt.Denn seit der Eröffnung am Donnerstag scheint die Aktie durch die Decke zu gehen. Nachrichten über die gestiegene Nachfrage scheinen die Aktie zu beflügeln. Am Donnerstag ging die Aktie mit einem Plus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...