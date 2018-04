Für Nachhaltigkeit und fairen Handel, gerne auch gegen den Trend: Mit seiner Kakao-Plantage in Nicaragua geht Ritter Sport eigene Wege.

Gerade erst ist Alfred Ritter von einer weiteren Reise nach Nicaragua zurückgekommen. Es sind anstrengende Trips, quer durch das Land und über Schotterpisten im Regenwald, bis man zur unternehmenseigenen Farm "Finca El Cacao" gelangt. Dort wachsen rund eine Million Kakao-Bäumchen, die künftig ein Drittel des Ritter-Bedarfs am wertvollen Rohstoff abdecken sollen.

Zurück in seinem Büro in der Firmenzentrale in Waldenbuch bei Stuttgart liefert der Unternehmer ein Paradebeispiel schwäbischen Understatements. "Tja, ich bin noch ein bissle euphorisch", verrät er in aller Seelenruhe und fügt leise hinzu: "Es ist gut geworden."

"Es" ist das nach Unternehmensangaben größte zusammenhängende Kakao-Anbaugebiet der Welt, eine Fläche von 2500 Hektar, die aus ökologischen Gründen nur etwa zur Hälfte bepflanzt wird - und wenn, dann mit Rücksicht auf das Tierreich und die Biodiversität. "Mehr als 40 Prozent lassen wir als Urwald stehen, eben die Flächen, die schon bewaldet waren", sagt Ritter. "Der Rest war Viehweide, dort ist Platz für die notwendige Infrastruktur und den Anbau."

350 Menschen arbeiten für die Ritter-Plantage, sie und ihre Familien sind versichert, es gibt ärztliche Versorgung und Weiterbildung, die Bezahlung liegt über dem nicaraguanischen Mindestlohn. Darüber hinaus bezieht Ritter schon seit vielen Jahren Kakao von mittlerweile rund 20 nicaraguanischen Kooperativen aus rund 3500 Kakao-Bauern. Auch sie werden fair bezahlt und dabei unterstützt, die schwäbischen Qualitätsanforderungen zu erfüllen. Ähnlich geht das Unternehmen in Westafrika vor. "Besten Kakao kriege ich nur mit gut ausgebildeten Bauern, nicht mit Sklaven", sagt Ritter.

Denn unsozial geht es ...

