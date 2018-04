Die Gemeinschaftswährung wird am Ostermontag gegenüber dem Dollar in ihrer vertrauten Range gehandelt, so dass der Euro im Bereich von 1,2315/10 Dollar einen leichten Verlust verzeichnet. EUR/USD wartet auf US Daten Das Paar versucht am unteren Ende der jüngsten Range eine Stabilisierung, während der Handel am unteren Ende der jüngsten Range stattfindet, ...

