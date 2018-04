Ich will dich ja nicht aus deiner verdienten Osterruhe reißen. Aber morgen, am 3. April 2018, beginnen erneut die Verhandlungen über die Kollektivverträge der heimischen Kreditwirtschaft (betrifft 75.000 Angestellte). Zur Erinnerung: Vier Runden sind zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer bereits geschlagen. Die Fronten sind verhärtet. Die Arbeitgeber bieten 2,42 Prozent plus einer Einmalzahlung von ...

