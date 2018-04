Die Aktie von Evotec notierte in den vergangenen 6 Monaten eher schwach an der Börse. Trotzdem sind die Zukunftsaussichten für das Biotechnologieunternehmen mit Sicherheit nicht schlecht. Diese Aussichten auf die Zukunft unterstrich Evotec zuletzt durch starke Zahlen. Hier wurde deutlich: Evotec wächst rasant. Was dort genau veröffentlicht wurde und wie sich das Chartbild entwickelte, zeigen wir Ihnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...