Chinas verschärft seine Internetzensur weiter, das Risiko der Industriespionage steigt. Eine Befragung unter deutschen Unternehmen zeigt, wie massiv das ihr China-Geschäft angreift. Erste Firmen planen schon den Rückzug.

Die Nummer von Steven Chang steht auf keiner Visitenkarte. Sie wird nur unter Freunden weitergeben. Wenn ihn jemand anruft wie an diesem Morgen, fragt Chang erst nach der Person, die ihm empfohlen hat. Vertraut er ihr, nimmt er den Job an.

Jeden Morgen schiebt sich der IT-Ingenieur mit seinem alten Benziner durch den Verkehr der Millionenmetropole Shanghai. Der Mittfünfziger trägt eine dicke, grüne Jacke, dazu eine Brille mit rotem Rand. Chang ist nicht sein richtiger Name. Aber er will keine Schwierigkeiten. Im Kofferraum liegen Kabel, Festplatten und Router. Er berät nicht am Telefon, seine Kunden besucht er stets persönlich. Viele Firmen rufen Chang an, wenn das Netzwerk streikt oder ein Server versagt. Immer häufiger melden sie sich aber auch aus einem anderen Grund bei ihm: China will dem freien Internet den Saft abdrehen. Und zwar für immer.

Wie schwierig die Situation für deutsche Unternehmen ist, zeigt eine Befragung der Auslandshandelskammer in China unter ihren Mitgliedern. Rund 80 Prozent kämpfen mit dem langsamen Laden von ausländischen Webseiten, 60 Prozent mit dem Zugriff auf ausländische Server. Über zwei Drittel der Firmen sehen sich laut der Befragung zudem durch die schleppende Verbindung in der Kommunikation mit der Geschäftszentrale und anderen Standorten im Ausland behindert, nahezu die Hälfte im Kontakt mit Kunden und Lieferanten.

Das chinesische Internet gilt heute als das am stärksten überwachte Netz der Welt. In einem Bruchteil von Sekunden können unliebsame Inhalte systematisch abgefischt und gelöscht werden. Mehrere hunderttausend Seiten sind in China gesperrt, darunter Google, Facebook und Twitter. Durch die künstliche Entschleunigung gehört China trotz guter Infrastruktur zu den Ländern mit dem langsamsten Internet: Es liegt laut einer Untersuchung des britischen Vergleichsportals cable.co auf Platz 134 weltweit.

Seit April hat Peking die Regulierungen nun weiter verschärft. Alle Kommunikation der Unternehmen soll, nach der Einwilligung ausländischer Firmen in eine staatliche "Sicherheitsüberprüfung", über chinesische Leitungen und Server erfolgen. Die Verschärfung ist Teil eines größeren Pakets an Neuregulierungen im chinesischen Internet durch das im Juni 2017 in Kraft getretene Internetsicherheitsgesetz. Dieses schränkt die Möglichkeit ein, Daten zu verschlüsseln, schreibt staatlich lizenzierte Technik vor und zwingt ausländischen Firmen, ihre Kundendaten in China zu speichern.

Ähnliche Vorschriften gibt es in der Europäischen Union auch. "Während in der EU die Datenschutzvorschriften Bürgern ihre Rechte über Daten zurückgeben, gibt das Gesetz in China dem Staat die Macht über die Daten", sagt Carly Ramsey von der Beratungsfirma Control Risks aus Shanghai. Auch gehe das Verständnis chinesischer Internetsicherheit viel weiter als in anderen Ländern. Im Ausland sei Internetsicherheit der Schutz von Netzwerken. "In China versteht ...

