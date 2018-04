Der Blackrock-Chef schreibt Briefe an Vorstandschefs und sitzt auf Podien weltweit, um einen besseren Kapitalismus zu fordern. Ausgerechnet er. Wie passt das zusammen?

Ein Mittwoch im Januar. Larry Fink befindet sich in schwieriger Gesellschaft. Der Chef des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock trägt Schuhe mit hellen Sohlen und hellen Schnürsenkeln zum Anzug, mit denen man aber gut durch den Schnee kommt, hier in den Raum beim Jahrestreffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Mit ihm auf der Bühne sitzt die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde. Und Steven Mnuchin, der US-Finanzminister. Beide haben zu so ziemlich allen Fragen der Weltwirtschaft unterschiedliche Ansichten. Fink ist Demokrat, mag es sich aber auch nicht mit der US-Regierung um Donald Trump, der Mnuchin angehört, verscherzen. Er versucht eine Doppelstrategie.

Lagarde verurteilt also die Steuerreform des US-Präsidenten und redet gegen dessen Protektionismus an. Bei letzterem nickt Fink eifrig, ist dann aber bemüht, einige positive Worte über die Steuerreform zu verlieren. Er macht das so gut, dass die Zuschauer kurz fürchten, Fink sei jetzt auch ein Fan von Trump. Dann aber sagt er plötzlich: "Das politische System ist leider so, dass Steuersenkungen nicht immer zur idealen Zeit kommen." Und schiebt dann schnell nach: "Wir brauchen eine inklusivere Wirtschaft." Natürlich müsse das Management auf Renditen schauen. "Aber Unternehmen haben eben auch den Sinn, mit der Gemeinschaft drumherum zu arbeiten", spricht er und verbiegt dabei seine Finger, so, wie er das auch mit dem Kapitalismus vorhat.

Larry Fink ist ein Phänomen. Relativ leise hat es der ehemalige Wall Street-Händler geschafft den mit 6,2 Billionen Dollar verwalteten Vermögens mächtigsten Finanzkonzern der Welt zu schaffen. Ein Imperium, das alleine an allen 30 Dax-Konzernen im Schnitt 4,5 Prozent der Anteile hält. Ein New Yorker Manager, der dank günstiger politischer Weichenstellungen die Macht der Finanzmärkte zu seinem Vorteil zu nutzen wusste. Und doch ist es auch der Manager, der immer wieder seine Stimme erhebt und die Fehler des Kapitalismus ...

Den vollständigen Artikel lesen ...