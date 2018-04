Modifizierte T-Zellen sorgen für Furore in der Krebstherapie. Mit Medigene mischt nun erstmals auch eine deutsche Biotechfirma in dem Milliarden-Markt mit.

Sie zählen zu den gefährlichsten Killern im menschlichen Körper und agieren zugleich als seine wichtigsten Verteidiger. T-Lymphozyten, kurz auch T-Zellen genannt, sind als zentrale Akteure des Immunsystems darauf spezialisiert, kranke Zellen oder Mikroorganismen abzutöten und so etwa Virusinfektionen und andere Krankheiten abzuwehren. Laufen T-Zellen Amok, sind sie in der Lage, in relativ kurzer Zeit ganze Organe zu zerstören, so etwa bei den gefürchteten Abstoßungsreaktionen gegen Transplantate.

Diese enorme Zerstörungskraft macht T-Zellen zu einem der wichtigsten Hoffnungsträger in der Krebstherapie: Gentechnisch modifizierte T-Zellen, so zeigte sich in den letzten Jahren, sind in der Lage, Krebszellen äußerst wirksam aufzuspüren und abzutöten.

Sie bieten damit das Potenzial für eine ganz neue Form der Krebsbehandlung und haben das bei einigen speziellen Leukämien und Blutkrebserkrankungen auch bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. In einzelnen Studien mit schwerkranken Blutkrebs-Patienten, die alle Alternativen ausgeschöpft hatten, bildeten sich bei mehr als 80 Prozent der behandelten Patienten die Krebszellen komplett zurück.

Zwei dieser neuartigen Zelltherapien, Produkte der Pharmahersteller Novartis und Gilead, sind in den USA inzwischen zugelassen, Dutzende weitere befinden sich in der Entwicklung. Und nicht zuletzt auch mehrere milliardenschwere Übernahmen in dem Bereich signalisieren das wachsende Interesse der Pharmabranche an den T-Zell-Therapien.

Erstmals hat vor wenigen Tagen nun auch eine deutsche Biotechfirma eine klinische Studie auf dem Gebiet gestartet: Die Münchner Firma Medigene. Nachdem das zuständige Paul-Ehrlich-Institut (PEI) vor wenigen Wochen die Genehmigung erteilte, will Medigene insgesamt eine Studie an 92 Patienten durchführen, die an akuter myeloischer Leukämie (AML) oder vergleichbaren Blutkrebsarten leiden.

Das sind schwer behandelbare Krebsarten, bei der sich bestimmte Blutzellen aus dem Knochenmark unkontrolliert vermehren. Medigene-Entwicklungschef Kai Pinkernell wertet den Studienbeginn als "wichtigen Schritt für die weitere Validierung unserer Forschung."

Das Therapiekonzept, auf dem sich die Münchner engagieren, ist nicht nur relativ neu, sondern auch besonders ungewöhnlich für die Pharmabranche. Denn es handelt sich letztlich nicht um klassische Arzneiwirkstoffe, sondern um eine Gen- und Zelltherapie gegen Krebs.

Konkret geht es darum, die Immunzellen ...

