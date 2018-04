Unterföhring (ots) - 2. April 2018. Die dicksten Eier: Mit 22,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen holte sich ProSieben mit der Free-TV-Premiere "Fack Ju Göhte 2" am Ostersonntag nicht nur mit Abstand die Führung in der Prime Time. Elyas M'Bareks Kinohit machte den Sender mit 11,6 Prozent auch zum Marktführer in dieser Zielgruppe.



Basis: alle Fernsehhaushalte Deutschlands (integriertes Fernsehpanel D + EU) Quelle: AGF/GfK-Fernsehforschung / TV Scope / ProSiebenSat.1 TV Deutschland Audience Research Erstellt: 02.04.2018 (vorläufig gewichtet: 01.04.2018)



