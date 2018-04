Zwei Drittel der Beamten bei der Bahn werden in den kommenden zehn Jahren in den Ruhestand verabschiedet. Bis 2040 werden alle Beamten pensioniert sein.

Bei der Deutschen Bahn werden in den kommenden zehn Jahren rund zwei Drittel der noch verbliebenen Bundesbeamten in den Ruhestand verabschiedet. "Der große Schub ist aufgrund der Demografie in den nächsten zehn Jahren zu erwarten. In dieser Zeit gehen von den gut 30.000 Beamten rund 20.000 in Pension", sagte die Leiterin Beschäftigungsbedingungen des Konzerns, Sigrid Heudorf, der Deutschen Presse-Agentur ...

