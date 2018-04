Unterföhring (ots) -



143 Shows in 13 Monaten. Vier Auftritte pro Woche vor ausverkauften Häusern mit bis zu 13.500 Zuschauern. Der "Deutsche Comedypreis" 2017 für das erfolgreichste Live-Programm. Luke Mockridge bringt ganz Deutschland mit seinem zweiten Solo-Programm "Lucky Man" zum Lachen. SAT.1 zeigt "Luke Mockridge live - Lucky Man" aus der ausverkauften LANXESS-Arena in Köln am Freitag, 6. April, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im TV. Produziert wird die Show von Lucky Pics. Im Anschluss gewährt Luke Mockridge in "Lucky Man - On the Road: Die Tourdoku", um 22:20 Uhr einen Blick hinter die Kulissen seiner Live-Tour.



Auf Selbstfindungstrip mit Luke Mockridge



Ausbildung? Studium? Oder doch lieber Backpacking durch Australien? Nach dem heiß ersehnten Schulabschluss steht der Jugend heute die ganze Welt offen. Doch die Unendlichkeit an Möglichkeiten bringt nicht selten völlige Überforderung mit sich. Genau in dieser Orientierungsphase setzt Luke Mockridge mit seinem Programm "Lucky Man" an. Er nimmt sein Publikum gewohnt witzig, musikalisch und charmant mit auf einen Selbstfindungstrip - und geht noch einen Schritt weiter. Denn nach der ersten großen Entscheidung stehen die nächsten Herausforderungen schon "vor der Tür": die erste eigene Wohnung, der erste große Liebeskummer, der Karrierestart. All das gilt es zu bewältigen - und nicht zu vergessen: via Social Media für die ganze Welt zu dokumentieren.



